Каким образом Нидерланды получили независимость, став самой экономически развит??й страной в Европе

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Авершение борьбы за независимость Северных Нидерландов. Нидерландская революция Война продолжалась без решающих успехов в пользу какой-либо из сторон. Новый наместник в Нидерландах герцог Александр Фарнезе, сочетая военные успехи с тонкой политической игрой, сумел добиться раскола в лагере повстанцев. В начале 1579 г. представители южных провинций, где преобладало католическое население, заключили в г. Аррас соглашение с наместником, ставившее целью примирение с «католическим королём, нашим законным повелителем». В ответ на это 23 января 1579 г. на севере была образована Утрехтская уния, к которой присоединились также некоторые города Брабанта и Фландрии. По существу, это был договор о государственном союзе, ставший решающим шагом к достижению независимости. Логическим следствием этого решения стало низложение в 1581 г. Филиппа II. С этого момента Северные Нидерланды стали фактически независимым государством. Пока на юге продолжалась война, на севере новая власть укрепляла свои позиции. Несмотря на гибель Вильгельма Оранского в 1584 г., новое государство отстояло свою независимость и окрепло изнутри. Оно получило название Соединённые провинции Нидерландов. Военные действия против Соединённых провинций складывались для Испании неблагоприятно, и в 1609 г. она пошла на перемирие сроком на 12 лет, фактически признав их независимость. Важнейшим условием перемирия стало согласие испанцев закрыть устье Шельды для торговли, что подрывало экономику испанской половины Нидерландов и создавало условия для стремительного расцвета голландского г. Амстердама. Мировой торговый и финансовый центр отныне перемещался из испанских владений в Нидерландах на территорию новой независимой республики. Нидерланды получили также право торговать с Ост-Индией, что также способствовало их обогащению. Вид Амстердама. Гравюра XVII в. В ходе Войны за независимость в Нидерландах произошли глубокие, поистине революционные перемены не только в политическом строе, но и в целом в общественном и экономическом устройстве страны. Поэтому произошедшие здесь события часто характеризуют как революцию, под которой понимается быстрое и глубокое преобразование всех сторон жизни общества. В этом смысле Война за независимость Нидерландов может рассматриваться как первая буржуазная революция в мире. В результате в стране утвердился новый общественный строй, принципиально отличавшийся от того, который существовал здесь в период испанского господства. Строй, при котором господствует капитал, то есть утверждается власть денег, принято называть капитализмом.