9 класс, сочинение на тему горе от ума,
Литература
9 класс, сочинение на тему горе от ума,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создавая характер Молчалина, Грибоедов показал растлевающее влияние крепостническо-чиновничьей морали на развитие и поведение человека, зависимого от фамусовского общества. С детства Молчалина учили рабскому угодничеству перед сильными мира сего. Выполнение отцовского завета — всем угождать — помогло Молчалину и «награжденья брать, и весело пожить». Что еще нужно было безродному чиновнику, коптевшему в захолустной Твери, откуда вытащил его Фамусов? Так воспринял образ Молчалина один из современников Грибоедова. «Молчалины, по словам Чацкого, блаженствуют на свете. Всякий век имеет своих Молчалиных, но в наше время они точно таковы, как Молчалин «Горя от ума». Художник в искусстве поднять платок, погладить шпица, втереть карточку, смолчать, когда его бранят, он за это получает три награждения, чин асессора, и в ладу, в дружбе со всеми. Осмотритесь: вы окружены Молчалиными».
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