Сочинение на тему мой друг на узбекском языке

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Сочинение на тему мой друг на узбекском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салом!  Менинг  дустум шахарда  туради.У  бешинчи  синф  укийди. У-яхши  бола.  -куп  китоб  укийди.
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