Сочинение на тему мой друг на узбекском языке
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Сочинение на тему мой друг на узбекском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салом! Менинг дустум шахарда туради.У бешинчи синф укийди. У-яхши бола. -куп китоб укийди.
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