Подобрать к ключевым словам ( синонимам) близкие по смыслу слова: чистить, хитрить, устать( как можно по другому сказать
Русский язык
Подобрать к ключевым словам ( синонимам) близкие по смыслу слова: чистить, хитрить, устать( как можно по другому сказать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чистить - очищать,надраивать хитрить - лукавить, юлить устать - утомиться, измучиться, умаяться.
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