Подобрать к ключевым словам ( синонимам) близкие по смыслу слова: чистить, хитрить, устать( как можно по другому сказать

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Подобрать к ключевым словам ( синонимам) близкие по смыслу слова: чистить, хитрить, устать( как можно по другому сказать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чистить - очищать,надраивать хитрить - лукавить, юлить устать - утомиться, измучиться, умаяться.
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