Предложение: Что ж время так не справедливо ? слово несправедливо в предложени употреблено в прямом или переносном значении ?
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Предложение: Что ж время так не справедливо ? слово несправедливо в предложени употреблено в прямом или переносном значении ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, в прямом. Время вообще беспощадно, заставляет нас меняться, путает судьбы людей, да и вообще часто вредит всем. Только это от него не зависит, вот в чем загвоздка... Однако, переносное значение - это абсолютно другое, так что здесь все имеется в виду в буквальном смысле.
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