Какая религия была в США в 19 веке ?

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В 19 веке, когда происходил иммиграционный процесс из Восточной Азии, стало формироваться сообщество, проповедующее буддизм. Так как буддизм проповедует здоровый образ жизни и мыслей, в последнее время к нему все больше проявляют интерес разные слои общества.