Какая религия была в США в 19 веке ?

История
Какая религия была в США в 19 веке ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В 19 веке, когда происходил иммиграционный процесс из Восточной Азии, стало формироваться сообщество, проповедующее буддизм. Так как буддизм проповедует здоровый образ жизни и мыслей, в последнее время к нему все больше проявляют интерес разные слои общества. 
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