Совпадает ли отношение Грибоедова и Чацкого к московской знати? (По подробнее по??алуйста )

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Грибоедов писал своему близкому другу (декабристу вроде) следующее : " В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека" Да, Чацкий умен. Он «не только умнее всех прочих лиц, — замечает Гончаров в статье «Мильон терзаний» , — но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием» . Ум Чацкого сверкает в его пылких монологах, в его метких характеристиках, в каждой его реплике. Но герой истинно реалистического произведения как личность не может быть богаче, крупнее своего создателя, и даже Чацкий — богатая и разносторонняя личность — не может по широте и разнообразию суждений и интересов, по глубине и богатству ума сравниться с Грибоедовым, соединявшим в себе вольнодумие с талантом литератора и тонким умом политика. Мы в основном убеждаемся в вольномыслии Чацкого, а о других сторонах его ума можем лишь догадываться. Но это вольнодумие и есть то главное, что ценит в нем Грибоедов и что приближает его к Грибоедову. «Я как живу, так и пишу, свободно и свободно» , — говорил Грибоедов, и главное в своем уме — вольнодумие — он передал Чацкому. Как Чацкий, Грибоедов терпит в жизни горе от своего ума: гауптвахта, недоверие правительства, мученическая смерть в Тегеране.