Ax+ay разложить на множители
Алгебра
Ax+ay разложить на множители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится аx+ay= а*(х+у)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод текста очень нужен.The world "population" comes from Latin populus,meaning "the people ".it is used to refer to a group of persons in a pla...
Русский язык
Предложение: Что ж время так не справедливо ? слово несправедливо в предложени употреблено в прямом или переносном значении ?
Математика
1/4 всех книжек знайки состовляют энциклопедии. Сколько всего книг у знайки,если энциклопедий у него 6?