Составить по схеме:1)= -----,и 2)=== -----! 2.1)---- ===,2)=== ----,3)---- ===.3.1)---- ====,когда2)---- ====? 4.1)----- ====,чтобы2) ===== .
Русский язык
Составить по схеме:1)= -----,и 2)=== -----! 2.1)---- ===,2)=== ----,3)---- ===.3.1)---- ====,когда2)---- ====? 4.1)----- ====,чтобы2) ===== .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Дул ветер, и деревья сильно шелестели. 2) Пришла зима! 2.1) Девочки прыгали, бегали и приседали на физкультуре. 2) нашлись учебники, тетрадки и ручки. 3) Наступил ноябрь. 3.1) расцвели цветы, когда пошел дождь. 2) Сестра пришла? 4.1) Папа убирался, чтобы мама не уставала. 2) Похолодало.
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