Помогите пожалуйста нам задали вот этот урок А упала Б пропала кто остался на трубе Я не знаю помогите я вам дам 20 баллов

Литература

Помогите пожалуйста нам задали вот этот урок А упала Б пропала кто остался на трубе Я не знаю помогите я вам дам 20 баллов

Автор: Гость