Помогите пожалуйста нам задали вот этот урок А упала Б пропала кто остался на трубе Я не знаю помогите я вам дам 20 баллов
Литература
Помогите пожалуйста нам задали вот этот урок А упала Б пропала кто остался на трубе Я не знаю помогите я вам дам 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ностящий такой А и Б сидели на трубе а упала б провала что осталось на трубе осталось и
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите странная задача: Садовник посадил 15 какаина 24 Кавоса и 49 картошки.Что он первое попробует что 2 а что 3???
Математика
Английский язык
Литература