Авс треугольник ,угол авс = 90 градусов,ав = 3,bc=4,bn перпендикулярен ас . ba * an = ?
Геометрия
Авс треугольник ,угол авс = 90 градусов,ав = 3,bc=4,bn перпендикулярен ас . ba * an = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора.AC=корень из(AB квадрат + BC квадрат)=корень из (9=16)=5ВN делит АС пополам, значит АN=2.5AB*АN=3*2.5=7.5
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