4номер пожалуйста ришите щас

Математика
4номер пожалуйста ришите щас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х х 6 = 144 х 7 Х= 144 х 7 Х= 1008 Х= 1008 : 6 Х= 168 Ответ: Х=168
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