Диагональ прямоугольника влвое больге одной из его сторон . найдите меньший из уг??ов, котоиые образует диагональ со сторонами прямоугольника

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Ответ: 30 градусов Пусть меньшая сторона X, тогда длина диагонали 2X Диагонали в прямоугольнике пересекаются и делятся пополам, образуя при этом треугольник с равными сторонами X. Т.к. все стороны равны, значит треугольник равносторонний, а у равностороннего треугольника все углы равны 60 градусам. Так как у прямоугольника углы равны по 90 градусов, значит прилегающий меньший угол будет 30 градусов