73:6 = ? помоготе пожалуйста

Математика
73:6 = ? помоготе пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,1 если быть точнее то 12,1666...
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