4s-2r помогите пожалуйста

Математика
4s-2r помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
4s -2r=2(2s-r) ну вот только так
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