Помогите пожалуйста перевести на английский язык. 1. В непринужденной обстановк?? мой коллега обратил внимание на нашу работу, требующую напряжения, с ценными контактами. Он выступил с предложением полностью раскрыть наш поте...

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Помогите пожалуйста перевести на английский язык. 1. В непринужденной обстановк?? мой коллега обратил внимание на нашу работу, требующую напряжения, с ценными контактами. Он выступил с предложением полностью раскрыть наш потенциал при этом и создать возможность предлагать приемлемые цены. 2. Когда госпожа Андерсон открыла предприятие? – Насколько мне известно, она его унаследовала около года назад. Только что начата рекламная кампания на радио и телевидении. 3. Моей коллеге пришлось перезвонить и сказать, что она подготовит только два отчета: «Таможенные правила» и «Реклама и маркетинг». Я думаю, что она не сможет распечатать отчеты, потому что бумага застревает в принтере. 4. Затем я дозвонился до интернет-магазина по поводу приобретения дырокола, двух скрепкосшивателей и пятисот скрепок. Я повесил трубку после того как он отказался поставлять карты памяти. 5. Что ты сейчас делаешь? – Я изучаю разницу между размещением компанией части своей производственной деятельности за рубежом и передачей независимому подрядчику некоторых бизнес-операций. А ты уже провел анализ состояния рынка? – Да. Я также собираюсь спрогнозировать продажи.

Автор: Гость