4y+3y=707 как решить?
Математика
4y+3y=707 как решить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4y+3y=707 7y=707 y=707:7 y=101
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