Помогите пожалуйста! Заполните таблицы,выполняя вычисления устно.И пожалуйста напишите готовые ответы..К примеру. Первый таблица: Первый пример : (ответ)

Математика

Помогите пожалуйста! Заполните таблицы,выполняя вычисления устно.И пожалуйста напишите готовые ответы..К примеру. Первый таблица: Первый пример : (ответ)

Автор: Гость