Помогите пожалуйста! Заполните таблицы,выполняя вычисления устно.И пожалуйста напишите готовые ответы..К примеру. Первый таблица: Первый пример : (ответ)
Математика
Помогите пожалуйста! Заполните таблицы,выполняя вычисления устно.И пожалуйста напишите готовые ответы..К примеру. Первый таблица: Первый пример : (ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 15+7+13=35. 2. 16+19+14=49 3. 38+22+16=76 4. 85+17+15=117 5. 49+32+28=109 6. 49+27+21=97 ВРОДЕ ТАК
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