Помогите пожалуйста!В городах А и Б проходит олимпиада по математике.Известно что в обоих городах олимпиада началась в 10 часов утра по местному времени и продолжалось одинаковое время.Оказалось, что в городе А олимпиада законч...

Математика
Помогите пожалуйста!В городах А и Б проходит олимпиада по математике.Известно что в обоих городах олимпиада началась в 10 часов утра по местному времени и продолжалось одинаковое время.Оказалось, что в городе А олимпиада закончилась на час позже , чем началась в Б.При этом в Б она закончилась на 7 часов позже чем началась в А.Сколько часов длится олимпиада?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 1 час в А. Через 8 в Б
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