Напишите уравнения четырех реакций с помощью которых металлический хром в одну с??адию можно превратить в хлорид хрома (III). Напишите условия проведения этих реакций.

Химия

Напишите уравнения четырех реакций с помощью которых металлический хром в одну с??адию можно превратить в хлорид хрома (III). Напишите условия проведения этих реакций.

Автор: Гость