Напишите уравнения четырех реакций с помощью которых металлический хром в одну с??адию можно превратить в хлорид хрома (III). Напишите условия проведения этих реакций.

Химия
Напишите уравнения четырех реакций с помощью которых металлический хром в одну с??адию можно превратить в хлорид хрома (III). Напишите условия проведения этих реакций.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr + Cl2 = CrCl3 уровнять 2Cr + 3Cl2 = 2CrCl3 (соединение) CrCl3 =Cr + Cl2 (разложение)
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