Напишите уравнения четырех реакций с помощью которых металлический хром в одну с??адию можно превратить в хлорид хрома (III). Напишите условия проведения этих реакций.
Химия
Напишите уравнения четырех реакций с помощью которых металлический хром в одну с??адию можно превратить в хлорид хрома (III). Напишите условия проведения этих реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr + Cl2 = CrCl3 уровнять 2Cr + 3Cl2 = 2CrCl3 (соединение) CrCl3 =Cr + Cl2 (разложение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Как задачу оформить в виде уравнения? Из деревни А в деревню Б выехал автобус со скоростью 55 км/ч. За 4 часа он проехал 1/3 пути. Какого общая д...
Қазақ тiлi
Қазақ тiлi