Помогите пожалуйста.написать обучающее изложение

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Помогите пожалуйста.написать обучающее изложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                            "Здоровый дух" Попал однажды солдат в денщики к фельдмаршалу А. В. Сурову. Обрадовался тогда солдат и думает;Эх! И не надо рано вставать!Ох повезло! Благодать!            Но в четыре часа утра будя Прошку, трясут за ногу. Открыл Прошка глаза, а над ним стоит Суворов. Велит принести воду. Принёс Прошка воды и фельдмаршка стал обливаться. Поглидел он на Суворова сказал: а ты что же? В здоровом теле дух здоровый!           После обливаний Суворов вывел денщика на луг, побежал и закричал: Догоняй! Бегает за фельдмашкой солдат, а догнать не может , а Суворов тогда смеётся.           Тяжело начинал Прошка свою службу. А потом прывык, привязался к фельдмаршалу и до конца своих дней  честью и верой служил Сувору.
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