Помогите пожалуйста.написать обучающее изложение
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Помогите пожалуйста.написать обучающее изложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Здоровый дух" Попал однажды солдат в денщики к фельдмаршалу А. В. Сурову. Обрадовался тогда солдат и думает;Эх! И не надо рано вставать!Ох повезло! Благодать! Но в четыре часа утра будя Прошку, трясут за ногу. Открыл Прошка глаза, а над ним стоит Суворов. Велит принести воду. Принёс Прошка воды и фельдмаршка стал обливаться. Поглидел он на Суворова сказал: а ты что же? В здоровом теле дух здоровый! После обливаний Суворов вывел денщика на луг, побежал и закричал: Догоняй! Бегает за фельдмашкой солдат, а догнать не может , а Суворов тогда смеётся. Тяжело начинал Прошка свою службу. А потом прывык, привязался к фельдмаршалу и до конца своих дней честью и верой служил Сувору.
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