В шестых классах школа 78 мальчиков и 130 девочек. Какой наибольшее число групп из этих учащихся можно составить так, чтобы во всех группах было по одинаковому числу девочек и по одинаковому числу мальчиков?

Математика

В шестых классах школа 78 мальчиков и 130 девочек. Какой наибольшее число групп из этих учащихся можно составить так, чтобы во всех группах было по одинаковому числу девочек и по одинаковому числу мальчиков?

Автор: Гость