В шестых классах школа 78 мальчиков и 130 девочек. Какой наибольшее число групп из этих учащихся можно составить так, чтобы во всех группах было по одинаковому числу девочек и по одинаковому числу мальчиков?

Математика
В шестых классах школа 78 мальчиков и 130 девочек. Какой наибольшее число групп из этих учащихся можно составить так, чтобы во всех группах было по одинаковому числу девочек и по одинаковому числу мальчиков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимально можно составить 26 групп: В каждой группе будет 3 мальчика и 5 девочек. 78:26=3 130:26=5
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