Что такое рентгенография?

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Что такое рентгенография?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рентгеногра́фия (от Рентген (фамилия изобретателя) + греч. gráphō, пишу) — исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощирентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу. Наиболее часто термин относится к медицинскомунеинвазивному исследованию, основанному на получении суммарного проекционного изображения анатомических структур организма посредством прохождения через них рентгеновских лучей и регистрации степени ослабления рентгеновского излучения.
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