В шести одинаковых ящиках 72 кг винограда. Сколько таких ящиков потребуется для 96 кг винограда? Помогите пожалуйста даю 15 баллов.

Математика

В шести одинаковых ящиках 72 кг винограда. Сколько таких ящиков потребуется для 96 кг винограда? Помогите пожалуйста даю 15 баллов.

Автор: Гость