В шести одинаковых ящиках 72 кг винограда. Сколько таких ящиков потребуется для 96 кг винограда? Помогите пожалуйста даю 15 баллов.
Математика
В шести одинаковых ящиках 72 кг винограда. Сколько таких ящиков потребуется для 96 кг винограда? Помогите пожалуйста даю 15 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72:6=12(кг)- в одном ящике. 2)96:12=8(ящ) Ответ: понадобится 8 ящиков.
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