Какой социально значимый признак у предпринимателей. Доход или Профессия? И ещё ??езработные. Доход или профессия?
Обществознание
Какой социально значимый признак у предпринимателей. Доход или Профессия? И ещё ??езработные. Доход или профессия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди к примеру хотят стать предпринимателями так как знают, что доход высокий. Так, что социально значимый признак у предпринимателей доход. У безработных социально значимый признак - профессия, а не доход как писал тот человек
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