Какие чувства испытывал мцырий при встречи с грузинкой почему он не пошел за ней в саклю

Гость: Гость:

Встреча с грузинкой стала преодолением соблазна. Монахи считали, что женская красота греховна, как греховна сама мысль о любви. Мы не знаем, что чувствовал Мцыри, но наши переживания на его стороне. В его душе идёт борьба чувств. Как бы не был притягателен зов счастья и покоя. Мцыри отвергает личное ради достижения своей цели