Какие чувства испытывал мцырий при встречи с грузинкой почему он не пошел за ней в саклю
Литература
Какие чувства испытывал мцырий при встречи с грузинкой почему он не пошел за ней в саклю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встреча с грузинкой стала преодолением соблазна. Монахи считали, что женская красота греховна, как греховна сама мысль о любви. Мы не знаем, что чувствовал Мцыри, но наши переживания на его стороне. В его душе идёт борьба чувств. Как бы не был притягателен зов счастья и покоя. Мцыри отвергает личное ради достижения своей цели
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