Синтаксический разбор предложения Река Нерль не спеша течёт по болоту
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Река Нерль не спеша течёт по болоту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река сущ течет глаг по полоту сущь дополнение
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