Синтаксический разбор предложения Река Нерль не спеша течёт по болоту

Русский язык
Синтаксический разбор предложения Река Нерль не спеша течёт по болоту
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Автор: Гость
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Гость:
Река сущ течет глаг по полоту сущь дополнение
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