Какое склонение (1,2,3) К словам речки,опушке,сторонке.За пол часа ответе! ПЖ ДАЮ 20 Б??ЛЛОВ
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Какое склонение (1,2,3) К словам речки,опушке,сторонке.За пол часа ответе! ПЖ ДАЮ 20 Б??ЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
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Речки-1скл опушке-1 скл сторонке-1 скл
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