Подбери к данным фразиологизмам антономичные фразеологизмы: 1) Дело в шляпе? 2) По??есить нос?

Русский язык
Подбери к данным фразиологизмам антономичные фразеологизмы: 1) Дело в шляпе? 2) По??есить нос?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело не в шляпе! Поднять нос!
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