Подбери к данным фразиологизмам антономичные фразеологизмы: 1) Дело в шляпе? 2) По??есить нос?
Русский язык
Подбери к данным фразиологизмам антономичные фразеологизмы: 1) Дело в шляпе? 2) По??есить нос?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело не в шляпе! Поднять нос!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Напишите уравнения четырех реакций с помощью которых металлический хром в одну с??адию можно превратить в хлорид хрома (III). Напишите условия пров...
Литература
Математика
Как задачу оформить в виде уравнения? Из деревни А в деревню Б выехал автобус со скоростью 55 км/ч. За 4 часа он проехал 1/3 пути. Какого общая д...
Қазақ тiлi