ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!!!!!! СДЕЛАЙТЕ ДОКЛАД НА ТЕМУ : ЧТО ТАКОЕ "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ "? ГДЕ ЕГО МО??НО НАЙТИ ? БЕЗ ФОРМУЛ!!!!!
Математика
ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!!!!!! СДЕЛАЙТЕ ДОКЛАД НА ТЕМУ : ЧТО ТАКОЕ "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ "? ГДЕ ЕГО МО??НО НАЙТИ ? БЕЗ ФОРМУЛ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блаблаблаблаблаблаблаблаблабла надеюсь помогла))удачи))
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