ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!!!!!! СДЕЛАЙТЕ ДОКЛАД НА ТЕМУ : ЧТО ТАКОЕ "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ "? ГДЕ ЕГО МО??НО НАЙТИ ? БЕЗ ФОРМУЛ!!!!!

Математика
ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!!!!!! СДЕЛАЙТЕ ДОКЛАД НА ТЕМУ : ЧТО ТАКОЕ "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ "? ГДЕ ЕГО МО??НО НАЙТИ ? БЕЗ ФОРМУЛ!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Блаблаблаблаблаблаблаблаблабла надеюсь помогла))удачи))
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