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5) 1/3/5*0,5+0,16*1/1/4
Математика
5) 1/3/5*0,5+0,16*1/1/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3/5*0,5+0,16*1/1/4= 8/5*1/2+4/25*5/4=4/5+1/5=1
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