Когда упал тунгутский метеорит?

История
Когда упал тунгутский метеорит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взрыв в тайге 30 июня 1908 года около 7 часов утра над территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены, приблизительно в северо-западном направлении, пролетел гигантский шар-болид. Его полет сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился мощным взрывом с последующим сплошным повалом тайги в междуречье Кимчу и Хушмо - притоков Подкаменной Тунгуски. Взрыв произошел на высоте около 5-10 километров в 7 часов 14 минуты местного времени, сопровождался землетрясением и воздушной волной. После того, как до места падения добрались ученые, о тунгусском метеорите заговорила вся планета. Гипотеза
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