Расшифруйте пословицы: 1.не обиг грошик битюжога 2.юнуму черь рипотян и саштуль 3.комсронтсь ситрак векалоче
Русский язык
Расшифруйте пословицы: 1.не обиг грошик битюжога 2.юнуму черь рипотян и саштуль 3.комсронтсь ситрак векалоче
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ 2.УМНУЮ РЕЧЬ ПРИЯТНО И СЛУШАТЬ 3.СКРОМНОСТЬ КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Учительница вызвала к доске трёх учеников Колю, Дашу и витю сколькими способами о??и могут занять места у доски?условийа тоже надо помогите пожалуйста