Расшифруйте пословицы: 1.не обиг грошик битюжога 2.юнуму черь рипотян и саштуль 3.комсронтсь ситрак векалоче

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Расшифруйте пословицы: 1.не обиг грошик битюжога 2.юнуму черь рипотян и саштуль 3.комсронтсь ситрак векалоче
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ 2.УМНУЮ РЕЧЬ ПРИЯТНО И СЛУШАТЬ 3.СКРОМНОСТЬ КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА
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