Найдите значение выражений:(41-38,7)*8,8+4:0,8 срочно!!
Математика
Найдите значение выражений:(41-38,7)*8,8+4:0,8 срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(41-38,7)*8,8+4:0,8 = 25,24 41-38,7=2,3 2,3*8,8=20,24 4:0,8=5 20,24+5=25,24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расшифруйте пословицы: 1.не обиг грошик битюжога 2.юнуму черь рипотян и саштуль 3.комсронтсь ситрак векалоче
Математика
Математика
Учительница вызвала к доске трёх учеников Колю, Дашу и витю сколькими способами о??и могут занять места у доски?условийа тоже надо помогите пожалуйста