5/6+12/11 7/24-5/18 4/35+1/28 11/63-5/42 Решите дробями
Математика
5/6+12/11 7/24-5/18 4/35+1/28 11/63-5/42 Решите дробями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1целая 61/66 2)2целых 49/72 3)3/20 4)1/18
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