(5x+2):11=*-3 ответ 5 помогите решить срочно уравнением срочно

Математика
(5x+2):11=*-3 ответ 5 помогите решить срочно уравнением срочно
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Гость:
...... .. ...рпоалимппри
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