Что обозначает пословица - мысль равносильна поступку

Русский язык
Что обозначает пословица - мысль равносильна поступку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поступок зависим от мысли то есть что ты думаешь , то ты и делаешь 
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