Помогите упражнение 61
Русский язык
Помогите упражнение 61
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты отдыхал летом в деревне? Нет, осенью. В деревне? Да
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