Помогите упражнение 61

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Помогите упражнение 61
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты отдыхал летом в деревне? Нет, осенью. В деревне? Да
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