Рассмотрите рисунок Определи лето или зима в Южном полушарии используя одну за параллельную Покажи направление вращения Земли вокруг своей оси с запада на восток

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Рассмотрите рисунок Определи лето или зима в Южном полушарии используя одну за параллельную Покажи направление вращения Земли вокруг своей оси с запада на восток

Автор: Гость