Вычислите: (корень из 15 - 2)(корень из 15 + 2) Ребятушки ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА не догоняю как делать плииииииз) Буду благодарна)))

Алгебра

Вычислите: (корень из 15 - 2)(корень из 15 + 2) Ребятушки ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА не догоняю как делать плииииииз) Буду благодарна)))

Автор: Гость