Вычислите: (корень из 15 - 2)(корень из 15 + 2) Ребятушки ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА не догоняю как делать плииииииз) Буду благодарна)))

Алгебра
Вычислите: (корень из 15 - 2)(корень из 15 + 2) Ребятушки ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА не догоняю как делать плииииииз) Буду благодарна)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/! (15 - 2) */! (15 + 2 ) = /! ( 15 - 2 ) ( 15 + 2 ) = /! 225 -4 =/! 221
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