Найдите значение корня. 1)√75•12 2)√45•80 3)√4,9•360 4)√160•6,4
Алгебра
Найдите значение корня. 1)√75•12 2)√45•80 3)√4,9•360 4)√160•6,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)√75*10=√25*3*4*3=5*2*3=30 2)√45*80=√9*5*10*8=√9*5*5*2*4*2=3*5*2*2=60 3)√4,9*360=√49/10*36*10=√49*1/10*5*2*36=√49*36=7*6=56 4)√160*6,4=√16*10*64/10=√16*64=4*8=32 Насчет 2 последних я сомневаюсь
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