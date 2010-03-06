(5/6-3/10):(3/10+2/15)
Математика
(5/6-3/10):(3/10+2/15)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6-3/10):(3/10+2/15)=(25/30-9/30)/(9/30+4/30)=16/30 :13/30=16/30*30/13=16/13
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