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5/7÷15/28÷2/9 скажите пожалуйста
Математика
5/7÷15/28÷2/9 скажите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/7:15/28:2/9=5/7*28/15*2/9=5*28*2:7:15:9=8/27
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