Сколько тысячелетий разделяют наше время и эпоху возникновения Египта и Двуречья

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В 4 тыс, до н.э. в связи с распространением меди и совершенствованием каменных орудий труда наблюдалось ускорение общественного развития и концентрация населения вокруг общественных центров - номов. В них создавались органы управления общиной, на базе которых формномы вели войны с соседями, которые привели к концу тысячелетия к образованию из многих мелких двух крупных государств – Верхнего и Нижнего Египта. На рубеже 4 и 3 тыс. до н. э. результатом войн стало объединение этих государств, а победивший царь Менес стал первым общеегипетским фараоном и основал единую столицу в Мемфисе. ировалась государственная власть. 4 тысячелетия до нашей эры и 2 тысячелетия нашей эры = 6