5 глаголов с наречием на тему Масленица срочно помогите пожалуйста даю 30 балов
Русский язык
5 глаголов с наречием на тему Масленица срочно помогите пожалуйста даю 30 балов
Ответ(ы):
Гость:
Долго пеку Вкусно пахнет Весело праздновать легко печь весело веселюсь
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