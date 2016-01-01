Прочитай пословицы . Объясни их значение . найди глаголы . Определи их число. Без букв и грамматики не учатся и математике. Судят не по словам , а по делам . Без росы и травка не растёт . От добра добра не ищет . Дома и стены п...
Русский язык
Прочитай пословицы . Объясни их значение . найди глаголы . Определи их число. Без букв и грамматики не учатся и математике. Судят не по словам , а по делам . Без росы и травка не растёт . От добра добра не ищет . Дома и стены помогают .
Ответ(ы):
Гость:
определили,не учится,судят,не растёт,не ищут,помогают
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