Почему каторжники хотели убить раскольникова?
Литература
Почему каторжники хотели убить раскольникова?
Ответ(ы):
Гость:
Ну, как я считаю, главные причины били такими: Раскольников ни с кем не общался и был замкнутым. Он страдал, что не убил себя, как сделал это Свидригайлов. Каторжники же ценили свою жизнь, а Родиона звали безбожником, потому-то они его и ненавидели и попытались убить его ещё в церкви.
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