Устье реки - место её впадения только в море в другую реку в любой водоём.
Окружающий мир
Устье реки - место её впадения только в море в другую реку в любой водоём.
Ответ(ы):
Гость:
Устье реки это впадение её ни только в море,но в любой водоём =это конец реки
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