Найди частное и остаток. 810:400 3725:700 4230:600 37 870:800

Математика
Найди частное и остаток. 810:400 3725:700 4230:600 37 870:800
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Гость:
2ост10 5ост225 7ост30 47ост 270
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