Помогите пожалуйста)))))) Заранеее спасибо большое:)))

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста)))))) Заранеее спасибо большое:)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3-с 4-д 5-с 8-е 9-с 10-а 11-в
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